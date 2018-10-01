“البنوك السعودية” توضح الحد الأعلى لرسوم الخدمات البنكية على الأفراد

أوضحت البنوك السعودية تفاصيل التعرفة البنكية والحد الأقصى للرسوم التي يمكن أن تتقاضاها البنوك مقابل الخدمات التي تقدمها للعملاء الأفراد بعد قبولهم وموافقتهم عليها.
وقالت إنه ليس بالضرورة للبنك أو المصرف أن يتقاضى هذه الرسوم من العملاء والمستفيدين الأفراد.
وأبانت أن رسوم إعادة إصدار بطاقة الصراف الآلي في حال الفقد أو التلف، أو الخطأ في إدخال الرقم السري 3 مرات، تبلغ 30 ريالاً، فيما تبلغ رسوم إصدار بطاقة صراف إضافية 30 ريالاً.
وأوضحت أن رسوم السحب النقدي من الصراف الآلي داخل دول الخليج تبلغ 10 ريالات، والاستفسار عن الرصيد داخل دول الخليج 3 ريالات.
وتبلغ رسوم كشف الحساب لأقل من سنة عن طريق الفروع 25 ريالاً، فيما تبلغ رسوم كشف الحساب من سنة إلى خمس سنوات 30 ريالاً، و50 ريالاً لكشف حساب لأكثر من خمس سنوات.
وفق “أخبار 24”.