رئيس الاتحاد السابق: الاتحاد ودع ثلاث بطولات في شهرين.. وبيليتش سيغير الفريق

طالب حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد السابق، بتكاتف الجميع من أجل عودة الفريق للانتصارات.
وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، عقب التعادل مع الوصل الإماراتي بدون أهداف في إياب دور الـ 32، وكان لقاء الذهاب في جدة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليودع الإتي البطولة بأفضلية التسجيل خارج الأرض.
وفي تصريحات تليفزيونية، قال الصنيع:”الاتحاد خسر السوبر المحلي، والدوري من صعب الحصول عليه، وخرج من البطولة العربية، تبقى كأس السوبر السعودي المصري أمام الزمالك وكأس الملك، وعلى الجميع التكاتف لعودة هذا الكبير”.
وأضاف،”مع بيليتش سيتغير الاتحاد، لأنه مدرب كبير، واللاعبين الأجانب سيستبدلون في الميكاتو الشتوي، تقريبًا أكثر من 50%”.
وبسؤاله عن فكرة لعب أندية من خارج السعودية في الدوري السعودي، قال:”الفكرة ليست جديدة، نشاهد أندية كندية في الدوري الأمريكي، وأندية نيوزيلندية موجودة في أستراليا، ونحن لا بد أن نعطي مساحة لأي فكرة قبل الحكم عليها”.