الحوسني: النصر هو الأقرب لتحقيق لقب الدوري

أبدى عماد الحوسني -لاعب الأهلي والنصر السابق- سعادة كبيرة بالمستوى المميز الذي يقدمه العالمي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن النصر هو الأقرب لتحقيق اللقب.
وفي تصريحات صحفية، قال الحوسني: “الدوري السنة دي غير، فهناك عدد هائل من المحترفين المميزين، وهذا تسبب في إثارة كبيرة، وتنافس بين الأندية. وأنا معجب بالنوعية الجديدة للأجانب في الدوري السعودي، ويشدني مهاجم النصر أحمد موسى، وكذلك الحال مع نور الدين أمرابط”.
وأضاف: “وجدت منافسة قوية بين الهلال والنصر، ويلحق بهما الأهلي؛ لكن النصر متوهج مع الهلال”.
وتابع: “الأهلي كمنظومة هجومية، يلعب بشكل جيد، ونجد الأداء مرتفعًا في وسط الملعب وفي الهجوم؛ لكن على مدرب الأهلي معالجة الخلل الدفاعي، حتى يكون الفريق مؤهلًا للعودة، حال تأخر النصر أو الهلال”.
وبسؤاله عن الفريق الأقرب لتحقيق اللقب، أجاب: “بالطبع فإن الأمنيات تتجه إلى الأهلي أو النصر، لأني لعبت لهما، وعلى الرغم من صعوبة التوقعات في الوقت الحالي، أرى النصر هو الأقرب من وجهة نظري”.