تعيين محمد التونسي مديراً عاماً لقنوات MBC في المملكة

أعلنت مجموعة “MBC” عن تعيين محمد التونسي مديرا عاما لقنوات MBC في السعودية.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، إن تعيين التونسي خطوة في سياق الاستمرار في تعزيز المحتوى السعودي المواكِب لمسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة.
من جانبه، أعرب التونسي عن اعتزازه بالانضمام للمجموعة، وتعيينه مديراً عاماً لقنوات MBC في السعودية، لافتا إلى أنها تعد المحطة الـ 11 في مشواره العملي مع الإعلام.
وشكر التونسي كل من منحه الثقة لتولي المنصب، ولكل من توجه له بالتهنئة.
وكان محمد التونسي شغل قبل التحاقه بـ “MBC السعودية” العديد من المناصب أبرزها مستشارا إعلاميا في وزارة شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012، ورئيس التحرير لصحيفة “الرؤية” الإماراتية و”منصة الرؤية”، ومدير عام شركة “آي ميديا” للحلول الإعلامية المتكاملة (2012 ـ 2018).
كما تولي رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية (2008 ـ 2011)، ومدير عام قناة “الإخبارية” السعودية (2005 ـ 2008)، ورئيس تحرير صحيفة “إيلاف” الإلكترونية (2003 ـ 2005)، ورئيس التحرير المؤسس لصحيفة “الاقتصادية” (1992 – 2003)، ونائب رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية والمشرف على الملحق الاقتصادي منذ تأسيسه (1988 – 1992)، كما عمل مستشارا إعلاميا لوزير البترول والثروة المعدنية.
ويحمل التونسي شهادة بكالوريوس صحافة من جامعة الملك سعود، وحصل أيضا على شهادة ماجستير في نفس التخصص جامعة أوهايو الأمريكية.