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أخبار محلية > شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي تخصص في تزييف العملة وسرقة المركبات
01/10/2018   1:20 م

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي تخصص في تزييف العملة وسرقة المركبات

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تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة تضم 5 مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، متورطة بارتكاب جرائم تزييف أموال وسرقة سيارات.

وبحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، فإن أدلة توافرت للشرطة بامتهان تشكيل عصابي مكون من 5 مواطنين لجرائم تزييف العملة وسرقة السيارات، فجرى متابعتهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على 27 ورقة نقدية مزيفة، وأجهزة تغليف حرارية ومعدات وأدوات تستخدم للتزييف والتزوير. وفق “أخبار 24”.

وأضاف المتحدث، أن التحقيق مع عناصر العصابة أسفر عن إقرارهم بارتكاب 14 جريمة سرقة سيارات كانت في وضع التشغيل، فجرى إيقافهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي تخصص في تزييف العملة وسرقة المركبات

أخبار محلية
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