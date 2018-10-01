مصادر: “العمل” تدرس إقرار سلم وظيفي للقطاع الخاص قريباً

أفادت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدرس إقرار سلم وظيفي لموظفي القطاع الخاص قريباً.
وأوضحت أن المقترح تم نقاشه خلال اجتماع وزير العمل أحمد الراجحي مع رجال الأعمال الأسبوع الماضي، ويهدف إلى ترغيب الشباب في العمل بالقطاع الخاص، ومواجهة عزوفهم عنه لعدم وجود سلم وظيفي به، كما يهدف لإيجاد هيكلة وتنظيم للرواتب بالقطاع.
ولفتت المصادر وفقا لـ”مكة”، إلى أن المقترح يتضمن أن يكون السلم الوظيفي ضمن اللائحة التنظيمية الداخلية لكل منشأة، شاملاً زيادة الرواتب وبداية ونهاية كل درجة وظيفية، من قيمة الراتب والعلاوات والحوافز.