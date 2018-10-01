حظرت الجمارك السعودية عبور أي إرسالية لأراضي المملكة “ترانزيت” ما لم تكن محمولة داخل حاوية محكمة الإغلاق، وهو قرار كان يقتصر فقط على إرساليات التبغ ومشتقاته.
وبدأت كافة المنافذ الجمركية تطبيق القرار اعتباراً من يوم أمس الأحد 30 سبتمبر، وذلك لضمان عدم تسرب البضائع التي ترد إلى المملكة بقصد العبور “ترانزيت”. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الجمارك أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المبذولة لإحكام الرقابة على جميع ما يرد من إرساليات، ومن البضائع المقلدة والمغشوشة، لافتة إلى أن القرار يستثني الإرساليات التي يتعّذر وضعها في الحاويات، كإرساليات المعدات الثقيلة، ولفات الحديد وغيرها.