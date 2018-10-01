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أخبار محلية > “الجدعان”: لدينا معلومات تفصيلية عن موظفي الدولة.. وأصبحنا نعرف كم نصرف كل يوم‎
01/10/2018   1:18 م

“الجدعان”: لدينا معلومات تفصيلية عن موظفي الدولة.. وأصبحنا نعرف كم نصرف كل يوم‎

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أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الوزارة أصبح لديها معلومات تفصيلية ودقيقة عن موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، عن رواتبهم وبدلاتهم والجهات المنتسبين لها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن البيان التقديري لميزانية الدولة لعام 2019 أمس الأحد، أن الوزارة لديها معلومات حول الأخطاء السابقة، إذ تستطيع الوزارة رصد مثلًا حالات وجود موظف يصرف له راتب رغم أنه متوفى أو يُصرف له راتب من أكثر من جهة، وغيرها من الأخطاء. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن مسؤولي الوزارة لديهم شبكة إلكترونية تتيح لهم معرفة “كم صرفنا اليوم، وكم صرفنا خلال هذا الأسبوع وكم صرفنا خلال هذا الشهر، على أي قطاع، وعلى أي مصروف، رواتب المدنيين، رواتب العسكريين، بدلات وزارة الصحة، بدلات وزارة النقل، وغير ذلك من المصروفات”.

“الجدعان”: لدينا معلومات تفصيلية عن موظفي الدولة.. وأصبحنا نعرف كم نصرف كل يوم‎

أخبار محلية
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