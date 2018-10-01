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أخبار محلية > بالفيديو.. عضو “شورى” يتقدم بتوصية لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بنظام الساعة.. هذه تفاصيلها
01/10/2018   10:35 ص

بالفيديو.. عضو “شورى” يتقدم بتوصية لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بنظام الساعة.. هذه تفاصيلها

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قال عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة إنه سيقدم للمجلس من جديد توصية خاصة برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص، على أساس نظام العمل بالساعة، على ألا يقل أجر الساعة عن 35 ريالاً.

وأضاف جمعة، خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه تقدم في السابق بتوصية مشابهة رفضها المجلس، غير أنه سيزيد الحد الأدنى للأجر في الساعة في التوصية الجديدة؛ نظراً للمتغيرات التي لحقت بالوضع الاقتصادي في البلاد، معتبراً أن الحد الأدنى للأجور ينبغي زيادته باطراد مع زيادة معدلات التضخم.

وأشار إلى أنه يهدف عبر التوصية إلى تغيير الروتين الملازم للعمل في القطاع الخاص، المتمثل في العمل بالشهر، باعتبار أن العمل بالساعة سيكون دخله أعلى للموظف، وسيكون الراتب فيه أسبوعياً، والدخل الشهري لن يقل عن 7 آلاف ريال، وسيمنع استغلال الموظف بتشغيله أكثر من 8 ساعات يومياً.

وبيّن أن التوصية ستتضمن ترك الحرية للموظف لاختيار العمل الجزئي أربع ساعات يومياً، أو الدوام الكامل 8 ساعات يومياً، لافتاً إلى أن هناك أسراً لا تريد العمل بدوام كامل، وترغب في العمل الجزئي المتلائم مع ظروف معيشتها، مؤكداً أن توصيته ستزيد من معدلات الأجور وستقضي على البطالة.

بالفيديو.. عضو “شورى” يتقدم بتوصية لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بنظام الساعة.. هذه تفاصيلها

أخبار محلية
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