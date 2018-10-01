بالفيديو.. تاريخها يمتد لأكثر من 300 عام.. هذه أبرز ملامح العلاقات السعودية الكويتية

رصد تقرير تلفزيوني أبرز ملامح العلاقات السعودية الكويتية، لافتاً إلى أن تاريخ العلاقات بين البلدين يمتد لأكثر من 300 عام.
وأشار تقرير بثته القناة “السعودية”، إلى أن المملكة ساندت شقيقتها الكويت إبان فترة الغزو العراقي عام 1990، مبيناً أن نسبة التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت منذ عام 2001 إلى نحو 332 %، وأن المملكة وافقت على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي في يوليو 2018.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد غادر الكويت مساء أمس الأحد بعد زيارة رسمية، التقى خلالها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.