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أخبار محلية > مدير “أحوال جازان” يعلق على خطابه الموصوف بـ “العنصري”.. ويبرر طلبه موظفين من خارج المنطقة
01/10/2018   10:27 ص

مدير “أحوال جازان” يعلق على خطابه الموصوف بـ “العنصري”.. ويبرر طلبه موظفين من خارج المنطقة

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علق مدير عام وكالة الأحوال المدنية بجازان بندر آل مشيط علىالخطاب المنسوب له، الذي أشار فيه إلى رغبة الوكالة في تعيين موظفين من خارج المنطقة، ما أثار حفيظة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما اعتبر أنه عنصرية بحق أهالي جازان.

وأوضح آل مشيط، وفقاً لـ “عكاظ”، أن الخطاب صدر قبل 3 أشهر، وموجه إلى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، لطلب سد العجز في مكاتب أحوال الدرب والعارضة وأحد المسارحة والعيدابي، لافتاً إلى أن الخطاب فهم بطريقة خاطئة.

وبيّن أن الموضوع يعود إلى الحاجة لتوظيف 50 موظفاً كحد أدنى، لتشغيل المكاتب على الوجه المطلوب، لافتاً إلى أن 35 شخصاً تقدموا عن طريق جدارة، وصادف أنهم جميعاً من محافظة الدرب، وجميعهم يرغب بالعمل في نفس المحافظة.

وأشار إلى أن فرع الأحوال بحاجة إلى موظفين في أكثر من محافظة، لذلك قرر طلب موظفين من خارج جازان، خصوصاً أن العدد المتقدم من نظام جدارة غير كافٍ.

مدير “أحوال جازان” يعلق على خطابه الموصوف بـ “العنصري”.. ويبرر طلبه موظفين من خارج المنطقة

أخبار محلية
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