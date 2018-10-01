وزير المالية: أي شخص لديه مستحقات يعتبرها متأخرة فليتقدم لنا.. وهذا سبب بعض المتأخرات

جدّد وزير المالية محمد الجدعان تأكيده على أن الحكومة ملتزمة بدفع مستحقات الشركات المتأخرة خلال المدد المحددة وستستمر في التزامها.
جاء ذلك في حديث الوزير خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة اليوم (الأحد)، بمناسبة إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة، حيث قال في تصريح لـ “أرقام” إن أي شخص لديه مستحقات يعتبرها متأخرة يتقدم للجنة التي شُكّلت بالحكومة لذلك، ويستطيع أن يتقدم للوزارة مباشرة وسنستمر في توفير القناة التي يمكن التقدم من خلالها”.
وأضاف أن البعض قد يرى أن مستحقاته متأخرة، قائلا: “إن هذا التأخر قد يكون لعدم تقديم مستنداته كاملة أو وجود مطالبات متنازع عليها، أو لأسباب أخرى، لكن بشكل عام الواضح بالأرقام أن الحكومة تدفع في الوقت وإذا في استثناءات نرغب في معرفتها”. وفق “أخبار 24”.
ولفت الجدعان إلى أن خادم الحرمين الشريفين، أمر بتشكيل لجنة لهذا الهدف، وذلك للتأكد من أنه ليس فقط وزارة المالية من تدعي السداد، بل يوجد طرف آخر يراجع على ذلك.
وأكّد أن اللجنة عملت على حل مشاكل كبيرة جدا لمبالغ تصل إلى 20 مليار ريال خلال هذه السنة وأواخر السنة السابقة، كانت معلقة بسبب وجود خلافات قائمة بين الموردين والمقاولين والجهات الحكومية المختلفة.