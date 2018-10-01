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أخبار محلية > تعرّف على قائمة مأدبة العشاء التي أقامها أمير الكويت للأمير محمد بن سلمان
01/10/2018   12:02 ص

تعرّف على قائمة مأدبة العشاء التي أقامها أمير الكويت للأمير محمد بن سلمان

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تضمّنت قائمة مأدبة العشاء التي أقامها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر بيان بالكويت، أطباقًا كويتية شعبية مثل المربين، الجريش، المرقوق، إضافة إلى الحاشي والقوزي.

وشملت لائحة الطعام أيضا حساء الفطر بالكريما، وفيليه سمك الزبيدي مع صلصة الليمون بالزبدة، ولوبستر ثورميدور “مأكولات بحرية”، وشيش طاووق وكباباً على الطريقة الكويتية.

كما جاء في قائمة العشاء لفائف الدجاج المحشي بجبنة الموزاريلا والسبانخ، وفيليه لحم واجو الياباني، مع صلصة الفقع الأسود، وبطاطا دوتشي، إضافة إلى كيكة الحليب بالزعفران ومحلبية وسمسمية بالتمر.

يُذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الكويت اليوم الأحد، في زيارة رسمية، حيث استقبله على أرض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة.

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صورة

وفق “أخبار 24”.

تعرّف على قائمة مأدبة العشاء التي أقامها أمير الكويت للأمير محمد بن سلمان

أخبار محلية
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