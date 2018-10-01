“الإسكان” تتيح الاشتراك في عضوية برنامجي “ملاك” و”إيجار”.. وهذه ميزاتهما

أتاح برنامجا “إيجار” و”ملاك” التابعان لوزارة الإسكان عدة خدمات إلكترونية لمن ينضم إليهما كعضو مسجل، منها قوائم بالشركات التي توفر لهم خدمات إدارة العقارات والمجمعات والصيانة للوحدات العقارية بمختلف أنواعها، ويمكن الاشتراك عبر المنصة الإلكترونية.
وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في الوزارة المهندس، مازن الداوود، أنّ إطلاق العضوية يوفر مزايا للأعضاء، وهم المؤجر والوسيط العقاري والمستأجر والمالك ضمن اتحاد الملاك، من البرنامجين، حيث تتيح العضوية 32 خدمة من شركات مصنفة، ويمكن طلب الخدمة وإبرام العقود والدفع إلكترونياً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المستفيد يبحث على البوابة عن الخدمة التي يرغبها فيختار المنطقة، ثم مقدم الخدمة من قائمة مقدمي الخدمات، وينشئ “طلب” ويختار السعر من القائمة، وبذلك يحدث التعاقد، ويدفع إلكترونياً بعد الموافقة على ما تم الاتفاق عليه، وله حق تقييم الخدمة والاطلاع على التقييم السابق من الأعضاء لمقدم الخدمة.
وأشار إلى أن تعميم الخدمة سيكون على مراحل، فهي متاحة الآن في الرياض ومكة وجدة والدمام والظهران والخبر، وستصل مستقبلًا لبقية مناطق المملكة، وعلى الراغبين في الاشتراك الدخول من خلال الموقع الإلكتروني https://sp.mullak.sa/ .