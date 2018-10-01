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أخبار محلية > التحالف: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين في محاولة إرهابية لاستهداف ميناء جازان
01/10/2018   12:00 ص

التحالف: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين في محاولة إرهابية لاستهداف ميناء جازان

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين في محاولة إرهابية لاستهداف ميناء جازان من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة (04:50) والساعة الخامسة وخمس دقائق (05:05) فجر اليوم رصدت منظومة القوات البحرية الملكية السعودية تحرك زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد باتجاه ميناء جازان، وتم اعتراضهما وتدميرهما بحسب قواعد الاشتباك، مما تسبب في أضرار مادية طفيفة. وفق “أخبار 24”.

وشدّد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة وأمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين بالتخطيط والتنفيذ لها.

التحالف: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين في محاولة إرهابية لاستهداف ميناء جازان

أخبار محلية
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