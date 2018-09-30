شاهد.. مراسم استقبال الأمير محمد بن سلمان ولقاءه بأمير الكويت

بث التلفزيون الكويتي لقطات توثق مراسم استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد الرسمي المرافق له.
وتُظهر اللقطات الجوية موكب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو في طريقه إلى قصر بيان العام، مقر عقد المباحثات الرسمية.
وعقب وصوله التقى ولي العهد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتم تبادل الأحاديث الأخوية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وصل إلى مطار الكويت في وقت سابق، وكان في مقدمة مستقبليه على أرض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة.
وفق “أخبار 24”.