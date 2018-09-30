بالصور.. احتفاء جميل بمركز جذا بمناسبة اليوم الوطني 88

أقام مركز جذا و منسوبيه أطفالًا و أعضاء احتفاءً باليوم الوطني 88 و بحضور ضيوفنا الأعزاء قسم التطوع في مركز التنمية بالدلم و وحدة الإشراف على الجمعيات بالدلم بمركز التنمية بالدلم و مشاركة أعضاء #جستر فرحتنا في هذا اليوم.
استفتح الحفل بكلمة ترحيبية للضيوف من قائدة المركز القتها عنها أ. منيرة الرفدي مشرفة المركز.
بعدها القت مشرفة القسم النسائي أ. ندى الغنام كلمة تعريفية عن جمعية جذا لذوي الإعاقة مع عرض الفيديو عن الفعالية الوطنية الرائعة.
ثم مجموعة من الفديوهات اللي بينت لضيوف المركز أهداف الجمعية و المركز و بداياته حتى وصوله لهذه المرحلة بمنة من الله و كرمه.
و اختمت الفقرات بأوبريت لأطفال مركز جذا عن الوطن.
بعدها تقدمت الأستاذة : نورة السيف مسؤولة التخطيط و البرامج في جستر بتعريف المركز و ضيوفه عن الجمعية السعودية للتربية الخاصة.
بعدها قام الضيوف بجولة لمشاهدة مشاركات منسوبات المركز و تقديم التوزيعات الوطنية لهم.