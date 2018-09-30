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أخبار محلية > شاب يقتل والده ويسلم نفسه للجهات الأمنية في محافظة بلقرن
30/09/2018   7:50 م

شاب يقتل والده ويسلم نفسه للجهات الأمنية في محافظة بلقرن

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قـتـل شاب في العشرين من عمره، اليوم الأحد، والده، الذي يبلغ من العمر 50 عاما، في أحد أحياء محافظة بلقرن جنوب المملكة.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، حيث تبين وفقا لـ”سبق” إقدام الشاب على قـتـل والده، قبل أن يقوم بتسليم نفسه للجهات الأمنية.

شاب يقتل والده ويسلم نفسه للجهات الأمنية في محافظة بلقرن

أخبار محلية
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