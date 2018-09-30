أمر ملكي بمنح القاضي “الجيراني” وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بمنح القاضي محمد الجيراني، الذي اغتيل من قبل بعض العناصر الإرهابية، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.
وقام وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد الصمعاني اليوم الأحد بتسليم وسام الملك عبدالعزيز لذوي الفقيد، إنفاذاً للأمر الكريم.
وأوضح أن هذه اللفتة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين تأتي تكريماً للقاضي محمد الجيراني وتاريخه القضائي المشرف، وامتداداً للدعم المتواصل منه لمرفق القضاء، سائلًا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.
يُذكر أن وزارة الداخلية عثرت على جـثة القاضي الجيراني مدفونة في العوامية في 7/ 4 /1439هـ، وأعلنت أنه قُتل على يد مختطفيه، الذين اقتادوه من أمام منزله ببلدة تاروت في 14/ 3/ 1438هـ، وأخفيت جثته في منطقة مزارع مهجورة.
وفق “أخبار 24”.