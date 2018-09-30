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أخبار محلية > بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية ويستعرض سير عمليات قوات التحالف
30/09/2018   7:46 م

بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية ويستعرض سير عمليات قوات التحالف

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قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم بزيارة للقوات العسكرية في المنطقة الجنوبية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري، وعدد من كبار المسؤولين في المنطقة.

ورأس ولي العهد اجتماعاً تم خلاله استعراض سير العمليات العسكرية لقوات التحالف في منطقة المسؤولية، ونوعية العمليات المخطط تنفيذها، وأبدى سموه ارتياحه لما تم إنجازه من قبل قوات التحالف، مقدما لهم الشكر على جهودهم.

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وفق “أخبار 24”.

بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية ويستعرض سير عمليات قوات التحالف

أخبار محلية
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