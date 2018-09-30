إطلاق أول محفظة رقمية على الجوال تتيح للأفراد والشركات الشراء وتحويل النقود

أطلقت شركة “هللة” محفظة رقمية على الجوال تمكن الأفراد والشركات من إرسال واستقبال المدفوعات عبر جهاز الجوال بكل سهولة وأمان.
وتغني “محفظة هللة” المستخدمين عن حمل النقود والبطاقات البنكية، وتتيح تحويل النقود من محفظة إلى أخرى في أقل من ثلاث ثوانٍ، عبر آلية بسيطة بإمكان الجميع استخدامها، فضلًا على توفيرها الخصوصية والأمان لبيانات المستخدمين. وفق “أخبار 24”.
وتوفر المحفظة للمستخدم العديد من طرق الدفع الحديثة والعملية لإتمام المدفوعات لدى المحلات التجارية التي لا تتوفر بها خدمات نقاط البيع، وذلك عن طريق مسح رمز الباركود (QR) من هاتف موظف الكاشير وإتمام عملية الدفع، شريطة وجود التطبيق على هاتفه الجوال، كما يتيح التطبيق تحويل النقود لمحافظ الآخرين برقم الجوال.
وتخضع “محفظة هللة” لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، لكونها واحدة من مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وفقًا لرؤية 2030م.