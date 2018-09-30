“الشورى” يقر توصية تطالب “المرور” باستبدال الإشارات الضوئية بالـ”يو تيرن”

أقرَّ مجلس الشورى توصية تطالب وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بإعادة النظر في هندسة التقاطعات الرئيسة بالطرق، بإلغاء الإشارات الضوئية فيها، واستبدالها بأسلوب الدوران للخلف الـ”يو تيرن”.
وقدم التوصية عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي لوزارة الداخلية، مؤكداً أن تغيير ذلك سيسهم في تقليل الحوادث المرورية الجسيمة التي تقع عند التقاطعات.
وأوضح الجرباء أن نظام الإشارات الضوئية يكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة تذهب لتشغيل وصيانة هذه الإشارات على مدار العام، لافتاً إلى أن أسلوب الـ”يو تيرن” أثبت نجاحه في العديد من الطرق بالمملكة.