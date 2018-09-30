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أخبار محلية > “بلدي الرياض” يعتزم الاستغناء عن البلديات الفرعية والاستعاضة عنها بـ5 بلديات رئيسية بميزانيات مستقلة
30/09/2018   4:04 م

“بلدي الرياض” يعتزم الاستغناء عن البلديات الفرعية والاستعاضة عنها بـ5 بلديات رئيسية بميزانيات مستقلة

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يعتزم المجلس البلدي لمدينة الرياض إنشاء خمس بلديات رئيسية بصلاحيات أكبر وبميزانيات مستقلة، لتكون بمثابة “أمانات مصغرة”، وذلك لمعالجة المشكلات التي تعاني منها الأحياء، وتعزيز الرقابة على الخدمات البلدية.

وقال رئيس لجنة التطوير والجودة بالمجلس الدكتور فهيد السبيعي إن اللجنة رأت أن كثرة البلديات الفرعية محدودة الصلاحيات لا تحقق الأهداف التي يتوقعها المواطنون من وراء إنشائها.

وأوضح أن المجلس يسعى من خلال “البلديات الرئيسية” إلى تعزيز برامج التخطيط والإشراف على الخدمات، وتسريع وتيرة أداء الأعمال التنفيذية بالبلديات الفرعية في مدينة الرياض، والتسهيل على المواطن في التواصل مع البلدية، إلى جانب تخفيف الضغط على أمانة العاصمة وإداراتها الخدمية.

وأبان أن فكرة المشروع تتمثل في اختيار خمس بلديات فرعية في شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط الرياض، وتحويلها إلى بلديات رئيسية، تحتوي أقسامًا لمختلف إدارات الأمانة في مقر البلدية نفسها.

وأضاف الدكتور السبيعي أنه سيتم الإبقاء على مكاتب خدمات بلدية في الأحياء بنفس عدد فروع البلديات الحالية (15 مكتب خدمات بلدية)، لتقديم الخدمات الإدارية وإصدار الرخص.

“بلدي الرياض” يعتزم الاستغناء عن البلديات الفرعية والاستعاضة عنها بـ5 بلديات رئيسية بميزانيات مستقلة

أخبار محلية
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