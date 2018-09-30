“المالية”: 978 مليار ريال الإيرادات التقديرية لميزانية عام 2019.. والنفقات 1106 مليارات

أعلنت وزارة المالية أن التقديرات الأولية لميزانية 2019م تشير إلى أن إجمالي الإيرادات ستبلغ نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2018.
وذكرت الوزارة خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد، لإعلان البيان التمهيدي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019، أن النفقات لعام 2019 ستبلغ 1106 مليار ريال، أي بعجز متوقع بنحو 128 مليار ريال، وبارتفاع قدره 7% عن المتوقع إنفاقه في العام الحالي.
وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 882 مليار ريال، والنفقات 1030 مليار ريال أي بعجز متوقع بـ148 مليار ريال.
وأضافت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي سيبلغ نحو 2.3% في عام 2019م.
وفق “أخبار 24”.