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أخبار محلية > بعد بغداد.. “الخطوط السعودية” تدشن غداً رحلاتها المباشرة إلى “إربيل”
30/09/2018   4:03 م

بعد بغداد.. “الخطوط السعودية” تدشن غداً رحلاتها المباشرة إلى “إربيل”

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تدشن الخطوط السعودية غداً الإثنين، رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى “إربيل”، ثاني وجهاتها في العراق بعد العاصمة بغداد، وذلك بواقع (6) رحلات أسبوعياً في الاتجاهين، أيام الإثنين والأربعاء والسبت.

وسوف تغادر أولى الرحلات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في السادسة من صباح الإثنين، وتصل إلى إربيل عند التاسعة، حيث يستغرق زمن الرحلة ثلاث ساعات.

فيما تغادر أولى الرحلات مطار إربيل الدولي الساعة العاشرة صباحاً، لتصل إلى مطار المؤسس الدولي بجدة الساعة (13:10) ظهراً.

وتحتفي الشركة بضيوفها على متن الرحلة الأولى في صالة المغادرة بمطار الملك عبدالعزيز بخدمات مميزة، فيما يقام في مطار إربيل الدولي حفل استقبال لأولى رحلات الخطوط السعودية والاحتفاء بالضيوف المغادرين على رحلة العودة.

بعد بغداد.. “الخطوط السعودية” تدشن غداً رحلاتها المباشرة إلى “إربيل”

أخبار محلية
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