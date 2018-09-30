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اخبار رياضية > تركي آل الشيخ يوجه بدعم “عزت” لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي.. ومصادر: تحالف خليجي لدعمه
30/09/2018   10:18 ص

تركي آل الشيخ يوجه بدعم “عزت” لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي.. ومصادر: تحالف خليجي لدعمه

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وجّه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتقديم الدعم الكامل لملف ترشح الدكتور عادل عزت لرئاسة الاتحاد الآسيوي في الانتخابات المقبلة، كمرشح للمملكة العربية السعودية.

وكان عادل عزت، الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن نيته الترشح للمنصب القاري، فيما أعلن اتحاد كرة القدم تسخير كل الإمكانيات لدعم ملفه في الانتخابات الآسيوية.

في السياق ذاته، كشفت مصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية”، عن تشكيل تحالف خليجي يضم دول السعودية والبحرين والإمارات؛ لدعم ومساندة ملف عزت في منافسته على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي.

تركي آل الشيخ يوجه بدعم “عزت” لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي.. ومصادر: تحالف خليجي لدعمه

اخبار رياضية
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