نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “آل الشيخ” يوجه بمكافأة مالية قدرها 30 ألف ريال للاعبي الأهلي والهلال والنصر والاتحاد
30/09/2018   10:17 ص

“آل الشيخ” يوجه بمكافأة مالية قدرها 30 ألف ريال للاعبي الأهلي والهلال والنصر والاتحاد

+ = -
573

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أمس (السبت)، بصرف مكافأة مالية قدرها 30 ألف ريال لجميع لاعبي الفريق الأول بأندية الأهلي والهلال والنصر، بعد تأهلهم إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية العربية للأبطال.

كما وجه آل الشيخ بتخصيص مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول بنادي الاتحاد مقدارها 30 ألف ريال، في حال فوزهم اليوم الأحد على الوصل الإماراتي، وتخطيهم دور الـ32 من البطولة العربية والصعود لدور الـ16 أسوة بفرق النصر والأهلي والهلال. وفق “أخبار 24”.

بدورهم، تقدم رؤساء الأندية الأربعة بشكرهم وتقديرهم لمبادرة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحرصه الدائم على دعم الفرق السعودية بالمحافل المختلفة.

“آل الشيخ” يوجه بمكافأة مالية قدرها 30 ألف ريال للاعبي الأهلي والهلال والنصر والاتحاد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005148.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.