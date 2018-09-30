“آل الشيخ” يوجه بمكافأة مالية قدرها 30 ألف ريال للاعبي الأهلي والهلال والنصر والاتحاد

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أمس (السبت)، بصرف مكافأة مالية قدرها 30 ألف ريال لجميع لاعبي الفريق الأول بأندية الأهلي والهلال والنصر، بعد تأهلهم إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية العربية للأبطال.
كما وجه آل الشيخ بتخصيص مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول بنادي الاتحاد مقدارها 30 ألف ريال، في حال فوزهم اليوم الأحد على الوصل الإماراتي، وتخطيهم دور الـ32 من البطولة العربية والصعود لدور الـ16 أسوة بفرق النصر والأهلي والهلال. وفق “أخبار 24”.
بدورهم، تقدم رؤساء الأندية الأربعة بشكرهم وتقديرهم لمبادرة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحرصه الدائم على دعم الفرق السعودية بالمحافل المختلفة.