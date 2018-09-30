“ريما” طفلة تعرضت لإصـابة أقعدتها عن الدراسة وتعرض والدها لضغوط للتنازل.. تعرف على القصة

شكا والد طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً من تعرضه لضغوط من أجل التنازل عن حق ابنته، التي تعرضت لإصـابة إثر سقوطها من لعبة بأحد المولات في الطائف، ما جعله يلجأ للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح المواطن إبراهيم الثقفي، وفقاً لـ “سبق”، أنه أمضى نحو شهر ونصف يتابع حق ابنته ريما بسبب إهمال مسؤولي اللعبة، لكن الجميع تخلى عن مساعدته، وتعرض لضغوط من أجل التنازل عن الموضوع وقبول أي ترضية، لافتاً إلى أن الإصابة أقعدت ابنته عن الدراسة العام الحالي.
وأضاف الثقفي أن ابنته خضعت لعملية جراحية بمجمع الملك فيصل الطبي، بعدما تبيّن إصابتها بخلع في الكاحل وكسرين مضاعفين في مراكز النمو، وتم تنويمها لمدة 3 أيام، وحددت فترة شفائها بنحو 50 يوماً، وهي حتى الآن لم تفك الجبس ولا تستطيع السير على قدميها.
وأشار إلى أن أصحاب اللعبة أرسلوا إحدى الموظفات لزيارة ابنته في المستشفى، فاستغلت غيابه وزوجته لالتقاط الصور مع الطفلة، ونشرها والتظاهر بأن الموضوع قد انتهى.
من جانبه، أكد ممثل جمعية حقوق الإنسان بالطائف عادل الثبيتي أنهم تلقوا شكوى المواطن، وسيتم متابعتها مع الجهات المعنية لمعرفة كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة.