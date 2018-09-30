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أخبار محلية > كيف تتمكن من الدخول إلى “أبشر” خارج المملكة؟
30/09/2018   10:16 ص

كيف تتمكن من الدخول إلى “أبشر” خارج المملكة؟

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أوضح الحساب الرسمي في “تويتر” لنظام “أبشر” التابع لوزارة الداخلية كيفية الدخول إلى الموقع والتطبيق الخاصين به أثناء السفر خارج المملكة.

وأبان النظام ردا على استفسار مواطن اشتكى من عدم قدرته على الدخول أثناء تواجده خارج المملكة، حيث أجاب: “بإمكانك استخدام الخدمات الإلكترونية لأبشر خارج المملكة بشرط استخدام خدمة التجوال”. وفق “أخبار 24”.

وشرح المواطن بعد ذلك أنه يستخدم شبكة إنترنت الفندق الذي يسكن فيه، ليرد الحساب: “لا يمكن ذلك، يجب أن تكون الشريحة المستخدمة من أحد مزودي الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، واستخدام خدمة التجوال من خلالها”.

كيف تتمكن من الدخول إلى “أبشر” خارج المملكة؟

أخبار محلية
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