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أخبار محلية > محامي “سلمى البركاتي” يطالب حارقي سيارتها بتعويض قدره مليون ريال
30/09/2018   10:12 ص

محامي “سلمى البركاتي” يطالب حارقي سيارتها بتعويض قدره مليون ريال

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أفاد محامي المواطنة سلمى البركاتي، التي أضرم أشخاص من قريتها صمد بمحافظة الجموم في مكة المكرمة النار على سيارتها اعتراضاً على قيادتها في يوليو الماضي، أنه طالب حارقي السيارة بدفع تعويض قدره مليون ريال في الحق الخاص، وذلك خلال جلسة المحاكمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح كمال الشريف وكيل المدعية، وفقاً لـ “عكاظ”، أن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة قد حددت يوم 19 صفر المقبل موعداً جديداً للنظر في القضية.

يذكر أن محامي المتهمين قد كشف في وقت سابق عن صدور أمر قضائي بالإفراج عن موكليه، بعدما قدم مذكرة تفيد بعدم وجود أدلة إدانة ضدهما.

محامي “سلمى البركاتي” يطالب حارقي سيارتها بتعويض قدره مليون ريال

أخبار محلية
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