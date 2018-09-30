توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.
وأبانت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد أن هذه الحالة تشمل كذلك منطقة الجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
فيما يستمر الطقس رطباً على السواحل الشرقية والغربية للمملكة، مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.