يشترط وجود مواطن على كل مركب.. بدء تطبيق مشروع “صياد” اعتباراً من اليوم

يدخل مشروع “صياد”، الذي يهدف لتحفيز الشباب السعودي على ممارسة مهنة الصيد، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 20 محرم 1440هـ، الموافق 30 سبتمبر 2018م.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت مؤخراً عن إطلاق المشروع، والذي يشترط وجود مواطن على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، ويمنع التصريح لأي مركب صيد من قبل “حرس الحدود” إلاّ بوجود مواطن عليه.
وقال وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة إن مصائد الأسماك تعد قطاعاً اقتصادياً أساسياً يدعم اقتصاديات الدولة، ويوفر سبل عيش للمواطنين، لافتاً إلى أن عدد قوارب الصيد بالمملكة يصل إلى 15 ألف قارب، يعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم 41% فقط.
وأوضح أنه تم توجيه الصيادين وجمعيات الصيادين والشركات العاملة في قطاع الصيد بالالتزام بتطبيق المشروع، والبدء باستقطاب الراغبين في الانتساب لهذه المهنة من المواطنين.
وفق “أخبار 24”.