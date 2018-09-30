بعد انتظار 19 عاماً.. زوجان يستقبلان مولودهما الأول في مستشفى بالرياض

استقبل زوجان بالرياض مولودهما الأول، بعد نحو 19 عاماً من الزواج، أجريا خلالها 10 محاولات للمعالجة لأجل الحمل انتهت جميعها بالإجهاض والفشل.
ووضعت الزوجة مولودها بعملية قيصرية في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض، وهما الآن يتمتعان بصحة جيدة.
وقال الدكتور بندر العبدالكريم رئيس الفريق الطبي المعالج بمستشفى سليمان الحبيب، إن الزوجة خضعت لمعالجات انتهت 4 منها بالإجهاض، كما فشلت 6 محاولات للحمل عن طريق تقنية أطفال أنابيب. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه بعد دراسة حالة الزوجة وإجراء المعالجات اللازمة لها، تم عمل منظار تحفيزي لبطانة الرحم، مبيناً وفقاً لصحيفة “الرياض” أنه تم تخصيب البويضة في الحاضنات الذكية، وفي اليوم الخامس تم تشطيب جدار الأجنة عن طريق الليزر ومن ثم إرجاع الأجنة إلى الرحم.
وأضاف بفضل من الله حدث الحمل، وفي الأسبوع الثاني عشر تم إجراء عملية ربط لعنق الرحم، ومن ثم تمت متابعتها بشكل دقيق، وإلزامها بالراحة التامة طوال فترة الحمل للحيلولة دون حدوث الإجهاض مرة أخرى، إلى أن وضعت مولودها بسلام.