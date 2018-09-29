فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على مضيفه الشباب العماني بهدف دون مقابل، في دور الـ 32 من كأس زايد للأندية العربية.
أحرز هدف الهلال في المباراة التي احتضنها ستاد السيب الرياضي في مسقط، البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة لحق الهلال بفرق المريخ السوداني وأهلي جدة ووفاق سطيف واتحاد الجزائر ومولودية الجزائر والفرق المصرية الأهلي والزمالك والاسماعيلي الاتحاد، والنجم الساحلي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي التي سبق وأن حجزت مقاعدهما في الدور ثمن النهائي.
وفق “أخبار 24”.