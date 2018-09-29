واصل أهلي جدة مسلسل انتصاراته عقب تحقيقه الفوز الثالث على التوالي، على حساب ضيفه الباطن 2-صفر ، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة”، في ختام المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتجاوز الأهلي تعثره في مواجهته الأولى والتي تعادل فيها أمام التعاون 1-1 على أرضه وبين جماهيره، ليحقق ثلاث انتصارات متتالية أمام أحد والحزم والباطن بذات النتيجة 2-صفر.
وكاد الباطن أن يفاجئ أصحاب الأرض بتسجيل هدفٍ مبكر بعدما سدد لاعبه المغربي تزيز بوهدوز كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.
ورد الأهلي سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف السبق بعدما سدد لاعبه التشيلي باولو دياز كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى. وعند الدقيقة 15 تمكن المصري عبدالله السعيد من تسجيل الهدف الأول للأهلي بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الباطن.
وفي الشوط الثاني واصل الأهلي سيطرته ونجح لاعبه نوح الموسى بتسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 52 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الباطن.
وواصل الأهلي أفضليته وسجّل مهاجمه عمر السومة هدفاً عند الدقيقة 80 إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط متقدماً إلى المركز الثالث وبفارق نقطتين عن المتصدرين الهلال والنصر، وبقي الباطن على رصيده السابق نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير، وبفارق الأهداف عن اتحاد جدة متذيل الترتيب.
وفق “أخبار 24”.