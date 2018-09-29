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اخبار رياضية > آل الشيخ يُكافئ الأهلي والهلال والنصر عقب التأهل
29/09/2018   11:31 م

آل الشيخ يُكافئ الأهلي والهلال والنصر عقب التأهل

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قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وقال آل الشيخ بعد فوز النصر على الجزيرة الإماراتي: مبروك فوز النصر.. وما تحققت أمنية بتال.

وسيعطي آل الشيخ للاعبي النصر 30 ألف ريال لكل لاعب بعد الفوز على الجزيرة والتأهل لثمن نهائي مونديال العرب.

كما قرر آل الشيخ كذلك مكافأة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بحصول كل لاعب على 30 ألف ريال بعد التأهل لثمن نهائي البطولة العربية على حساب الشباب العماني. وفق “أخبار 24”.

وسيحصل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على 30 ألف ريال لكل لاعب بعد التأهل لثمن نهائي البطولة العربية عقب الفوز على نادي المحرق البحريني.

آل الشيخ يُكافئ الأهلي والهلال والنصر عقب التأهل

اخبار رياضية
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