الهريفي يعلق على قرار انضمام أندية خليجية للدوري السعودي ويطرح سؤالاً مهماً ‎

رحب لاعب المنتخب السعودي والنصر السابق فهد الهريفي، بقرار انضمام أندية خليجية إلى الدوري السعودي بداية من العام القادم، متسائلاً في الوقت ذاته عن شيء مهم حول من سيمثل السعودية في دوري أبطال آسيا.
جاء ذلك في تغريدة للهريفي عبر حسابه في تويتر قال فيها: ” مشاركة الاشقاء الفريق الكويتي والبحريني مع أشقائهم في الدوري السعودي فكرة جديدة تستحق هذا الاحتفاء لأنها ستثري الساحة من كل النواحي لكن السؤال : في حال فوز أحدهم بلقب الدوري من سيشارك باسم السعودية في دوري أبطال آسيا؟ أيضاً في مسألة الهبوط كيف ستكون الآلية؟”. وفق “أخبار 24”.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم اعلن اليوم (السبت) انضمام نادي المحرق البحريني، وفريق من الكويت “يحدد فيما بعد”، إلى الدوري السعودي للمحترفين، لعام 2019-2020.