خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال والتسونامي

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتين منفصلتين للرئيس الإندونيسي، تضمنتا عزاء ومواساة على ما تسبب به الزلزال والتسونامي الذي ضـرب مدينة بالو.
وعبر خادم الحرمين وولي العهد في برقيتيهما عن خالص عزائهما ومواساتهما باسم شعب وحكومة المملكة، راجيين من الله أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وكان مئات من الأشخاص – تجاوز عددهم حتى هذه اللحظة 380 شخصا – قد لقوا حتفهم في الزلزال والتسونامي المدمر الذي ضـرب مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية.