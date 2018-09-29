“الغذاء والدواء” توضح حقيقة كون القهوة تسبب السرطان

فندت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، ما يتم تداوله حول أن شرب القهوة سبب للإصابة بالسرطان، لاحتوائها على مادة الأكريلاميد الناتجة عن عملية تحميص حبوب البنّ، مؤكدة أنه لا صحة لهذا الأمر.
وأشارت الهيئة إلى أن المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان أكد أن الأدلة العلمية أثبتت أن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرحم والكبد.
وقالت إنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن مركب الأكريلاميد يوجد في الكثير من الأغذية، مثل المخبوزات وحبوب الإفطار، ووجد أن أعلى متوسط لمستويات الأكريلاميد في البطاطس المقلي ورقائق البطاطس، ورغم أن مركب الأكريلاميد يزيد من خطورة الإصابة بالسرطان للحيوانات المخبرية عند التعرّض لمستويات عالية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل علمي يثبت العلاقة بين الأكريلاميد في الأغذية ومخاطر الإصابة بالسرطان لدى الإنسان.
واختتمت الهيئة بيانها بأنه بشكل عام وُجد أن جرعات “الأكريلاميد” المستخدمة في الدراسات على الحيوانات المخبرية، والتي أثبتت أنها مسرطنة أعلى بـ1000 إلى 100000 مرة من تلك التي يتعرض لها الإنسان عن طريق الأغذية.
وفق “أخبار 24”.