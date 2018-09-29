حقق الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر فوزا كبيراً على ضيفه الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور الـ 32 النهائي لكأس الأندية العربية.
سجل الجزيرة الإماراتي هدفه الأول في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في الدقيقة السابعة عن طريق البرازيلي ليوناردو بيريرا، فيما سجل أهداف النصر يحيي الشهري، ونور الدين أمرابط هدفين، ليختتم محمد السهلاوي الرباعية برأسه من عرضية زميلة عوض خميس.
وبهذه النتيجة يلحق النصر بالفرق المتأهلة إلى الدور الـ 16 لكأس زايد للأندية العربية، حيث كان قد حقق الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 2-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفق “أخبار 24”.