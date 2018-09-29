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أخبار الخرج > الاعلامي نايف المصارير عريسا
29/09/2018   10:02 م

أفراح #المصارير بقاعة اليمامة للاحتفالات بالخرج

الاعلامي نايف المصارير عريسا

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احتفل الاستاذ نايف بن فهد بدحان المصارير مدير تحرير صحيفة واصل بزواجه من كريمة فهد بن عبد الله ريحان المصارير  وذلك بقاعة اليمامة للاحتفالات بمحافظة الخرج  حضر الحفل عدد من رؤساء  ومدراء بعض الدوائر الحكومية ورجال الاعمال ونخبة من اعلامي الخرج والرياض الذين حرصوا عاى تقديم التهاني والتبريكات لاسرة العروسين متمنين لهما حياه زوجية سعيدة.
وقد تخلل الحفل فقرات خطابية والقاء القصائد الشعرية  وفي الختام تم تكريم الشعراء وبعض الاعلاميين بعد ذلك تناول الجميع وجبة العشاء .
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير .

الاعلامي نايف المصارير عريسا

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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