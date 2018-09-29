أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم (السبت) إطلاق منصة “بياناتي الوظيفية”، والتي تستهدف الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية في الجهات الحكومية.
وتهدف المنصة إلى توفير عدد من الخدمات، أبرزها:
– تمكين الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية.
– تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.
– تصحيح البيانات واستعراضها.
– توفير الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة.
– متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية.
– خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة.
وتشمل المنصة على المزيد من الخدمات الرقمية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف دون مراجعة الوزارة، حيث يمكن متابعة كافة الطلبات من أي مكان، عبر رابط المنصة (ei.mcs.gov.sa).
وفق “أخبار 24”.