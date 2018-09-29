وثق مقطع فيديو زيارة أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز لقبر والده الأمير عبدالعزيز بن مساعد، أحد أهم رجالات الملك عبدالعزيز، في مقبرة العود في العاصمة الرياض.
ويقع قبر الأمير عبدالعزيز بن مساعد بجانب قبري الملك عبدالعزيز والملك فيصل في المقبرة التي تضم رفات ملوك المملكة جميعا وأهم رجالها.
ووقف الأمير جلوي على قبر والده وقبور ملوك المملكة داعيا لهم بالرحمة والمغفرة، ومستذكرا مآثرهم ومعتبرا بما قدموه.
يذكر أن أمرا ملكيا كان قد صدر بتمديد خدمة الأمير جلوي بن عبدالعزيز أميرا على منطقة نجران لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من ١٩ محرم ١٤٤٠هـ.
وفق “أخبار 24”.