داهمت فرق رقابية من أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبمساندة الضبط الإداري بشرطة الدمام، مسلخاً عشوائيًا داخل بيت شعبي بحي السوق بالدمام تديره عمالة وافدة.
وأوضح المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان أن فرق الإدارة العامة للأسواق المشاركة في حملة “وطن بلا مخالف”، تلقت معلومات باستخدام الموقع للذبح العشوائي، واتضح أنه تابع لمطعم “مندي” قريب منه، فتم إغلاقه فورًا، بعد رصد عدد من الملاحظات، واستُدعي مالك المطعم لمراجعة الأمانة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأضاف أن الذبح خارج المسالخ النظامية مخالفة صريحة ويهدد صحة وسلامة المستهلك، ولا تسمح الأمانة بالذبح إلا في المسالخ النظامية المعتمدة والمرخصة، وتحت إشراف الأطباء البيطريين للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفق “اخبار 24”.