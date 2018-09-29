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أخبار محلية > مقاتلات “التحالف” تقتل قائد قوات التدخل السريع للانقلابيين الحوثيين بالحديدة
29/09/2018   7:44 م

مقاتلات “التحالف” تقتل قائد قوات التدخل السريع للانقلابيين الحوثيين بالحديدة

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أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني الشرعي، اليوم (السبت)، أن قائد التدخل السريع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة النقيب علي محمد ناجي بدير لقي مصرعه في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي أن بدير قُتل بغارة جوية لطيران التحالف لدعم الشرعية في اليمن، مشيرا إلى أنه قتـل مع عدد من فريقه في الغارة بعد ترصد وتتبع لحركته.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية ومنذ الأربعاء الماضي خسرت عددًا من قيادييها الميدانيين منهم قائد النخبة المقدم علي أحمد المعوضي ومبخوت صالح سلامة مساعد قائد الأمن المركزي في صنعاء والنقيب خماش مهدي الادبعي وهو مسوؤل في محافظة حجة. وفق “أخبار 24”.

مقاتلات “التحالف” تقتل قائد قوات التدخل السريع للانقلابيين الحوثيين بالحديدة

أخبار محلية
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