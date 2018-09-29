يحمل ديربي العاصمة الإسبانية بين الريال وأتلتيكو المقام اليوم السبت، سببا مهما لمتابعته، وهو القيمة السوقية للاعبي الفريقين، والتي تصل في هذه المباراة إلى 1.77 مليار يورو، ما يدل على القوة الرهيبة بين لاعبي الفريقين.
وبرغم رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، إلا أن النادي لا يزال متفوقًا في القيم السوقية على منافسه أتليتيكو، حيث تصل قيمة لاعبيه المجمعة إلى 969 مليون يورو، مقابل 807 مليونا لأتلتيكو، أي أن قيمة لاعبي الفريقين في الملعب هي 1.776 مليار يورو.
في ريال مدريد، يعد الجناح الويلزي جاريث بيل الأغلى بـ 90 مليون يورو، متقدمًا على كل من توني كروس ورافاييل فاران 80 مليونًا لكل منهما، ثم الإسبانيين فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو، بـ 75 مليونًا لكل منهما. وفق “أخبار 24”.
على الجانب الآخر في أتلتيكو مدريد، تبلغ القيمة السوقية لنجمه الفرنسي أنطوان جريزمان حاليا 120 مليون يورو، بعده الإسباني ساؤول نيجيز، والفرنسي توماس ليمار، والإسباني كوكي، والسلوفيني يان أوبلاك، ولكل منهم 70 مليون يورو ثم المهاجم الإسباني الدولي دييجو كوستا بقيمة 60 مليون يورو.