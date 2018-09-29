“البلدية والقروية” توجه الأمانات بتفعيل خطط الطوارئ لتلافي مخاطر الأمطار والسيول

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات بتفعيل خطط الطوارئ والتأكد من جاهزيتها، وحصر الإمكانات الآلية والبشرية لتلافي أخطار الأمطار والسيول في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.
وشددت على ضرورة تسخير الإمكانات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب، وتفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبارات والجسور ضمن النطاق العمراني، وصيانتها قبل موسم الأمطار وأثناء هطولها، وإزالة أي عوائق تؤثر في فاعليتها.
ونوهت الوزارة بأهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المطرية الكبيرة والسيول من خلال لجان الدفاع المدني بالمناطق. وفق “أخبار 24”.
ووجهت الوزارة الأمانات برفع خطة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول لأمراء المناطق رؤساء لجان الدفاع المدني، وتزويد لجان الدفاع المدني بالمناطق بهذه الخطة.
وتم رفع معلومات الخطط التفصيلية لمواجهة حالات الطوارئ لعدد 285 مدينة بالمملكة، على البوابة الإلكترونية لخطط مواجهة الكوارث لأجهزة البلدية، وتم ربط البوابة بالمديرية العامة للدفاع المدني إلكترونيًّا.
وأكدت الوزارة ضرورة متابعة نظام الإنذار المبكر “ماطر” لتوقع الحالات المطرية، ونظام “حاذر” لتتبع المسارات الحرجة، ونظام 940 لتلقي البلاغات عن الحالات الطارئة من قبل المواطنين والمقيمين ومعالجتها.