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أخبار المناطق > الأمواج أزالت كل شيء أمامها.. مصرع 384 شخصًا في زلزال وتسونامي إندونيسيا
29/09/2018   7:44 م

الأمواج أزالت كل شيء أمامها.. مصرع 384 شخصًا في زلزال وتسونامي إندونيسيا

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لقي 384 شخصًا مصرعهم جراء الزلزال القوي الذي ضـرب جزيرة سولاويسي بإندونيسيا بقوة 7.5 درجة، وأعقبته أمواج مد عاتية “تسونامي”.

وقالت السلطات الإندونيسية اليوم السبت إن أعدادًا كبيرة من المتوفين جرفتهم أمواج البحر العاتية في أثناء وجودهم بشاطئ مدينة بالو لحضور أحد المهرجانات المقامة عليه، مبينة أن 540 شخصًا آخر تعرضوا لإصابات.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث -بحسب وكالة “رويترز”- أن الكثيرين لم يتجاوبوا مع الإنذارات التي أطلقتها السلطات محذرة من أمواج المد العاتية، وهو ما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا.

وأبان أن الأمواج كانت عاتية جدًّا وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، ووصلت سرعتها إلى 800 كيلومتر في الساعة،إذ جرفت معها حتى المنازل والسيارات والأشجار، واجتاحت كل شيء على الأرض.

واستمرت الهزات الارتدادية القوية صباح اليوم السبت في المدينة السياحية، وقد تسبب الزلزال وأمواج المد في انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات حول المدينة.

الأمواج أزالت كل شيء أمامها.. مصرع 384 شخصًا في زلزال وتسونامي إندونيسيا

أخبار المناطق
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