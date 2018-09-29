تحطم المقاتلة الأغلى في تاريخ أمريكا بعد أول غارة جوية تشنها

تحطمت طائرة شبح أمريكية من طراز (إف-35) أمس الجمعة خلال قيامها بمهمة تدريبية قرب قاعدة جوية تابعة لمشاة القوات البحرية في ولاية ساوث كارولاينا.
وتحطمت الطائرة تمامًا، فيما نجا الطيار الذي تمكن من القفز من الطائرة بأمان، إذ لم يصب بأي جروح.
وقالت مصادر أمريكية إن الطائرة كانت قد نفذت أول غارة لها في قندهار بأفغانستان قبل يوم واحد من تحطمها، إذ انطلقت الطائرة من السفينة الهجومية (يو أس أس إسيكس). وفق “أخبار 24”.
وأبانت المصادر أن تكلفة كل طائرة من هذا الطراز تبلغ نحو 100 مليون دولار، وبذلك تكون الأكثر كلفة في تاريخ الصناعات العسكرية الأمريكية، وهي تتميز بخفة الحركة والقدرة على المناورة الحادة، وتكنولوجيا الاستشعار المتقدمة، والقدرة على الهبوط عموديًّا كالطائرات المروحية.