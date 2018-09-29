“التعليم”: 160 ألف طفل في انتظار القبول برياض الأطفال.. واعتماد ملياري ريال لإنشاء 1500 روضة جديدة

قالت وكيلة وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد إن هناك نحو 160 ألف طفل في انتظار القبول برياض الأطفال.
وأوضحت أن الوزارة اعتمدت مبلغ ملياري ريال لدعم مبادرة التوسع في رياض الأطفال، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال 30% بحلول عام 2020.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى كشف في وقت سابق عن اعتماد إنشاء 1500 روضة أطفال جديدة بحلول 2020، واستمرار التوسع فيها حتى عام 2030. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن عدد الروضات القائمة حاليًا في المملكة 3684 روضة، يدرس بها أكثر من 300 ألف طفل، ويعمل بها أكثر من 25 ألف معلمة متخصصة في مجال رياض الأطفال.
يذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مبادرة “مرحلة الطفولة المبكرة” بهدف التوسع الكمي والنوعي في رياض الأطفال، لرفع نسبة الالتحاق بها إلى 30% من عدد الطلاب الملتحقين بالصف الأول الابتدائي مع نهاية عام 2020، والوصول إلى نسبة 70% بحلول عام 2030.